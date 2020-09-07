Netflix'in dizisi Minnoşlar kaldırıldı mı? RTÜK, Netflix dizisi Minnoşlar'ı neden kaldırdı?

Netflix'in dizisi Minnoşlar kaldırıldı mı? RTÜK, Netflix dizisi Minnoşlar'ı neden kaldırdı?

Netflix dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı? RTÜK’ten Minnoşlar (Cuties) kararı... Türkiye’de yayına girecek olan Minnoşlar, Netflix’in yeni dizisi ‘Cuties’ yayından neden kaldırıldı?

Yaygın kullanılan bir platform olan Netflix'in dizisi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı? RTÜK, Minnoşlar dizisi ile ilgili kararını açıkladı.

Türkiye’de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix’in yeni dizisi ‘Cuties’ sosyal medyada infiala neden olmuştu.

11 yaşında kızın hikayesini anlatan Netflix filminin posteri ve konusuna pedofiliyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki yağmış, Netflix yaptığı açıklamayla özür dilemişti. Peki, tepki çeken dizi Minnoşlar (Cuties) kaldırıldı mı? İşte, detaylar...

MİNNOŞLAR NEDEN KALDIRILDI?

Geleneksel aile yapısına karşı olumsuz etkileri olduğu düşünülen Netflix'in bir film tanıtımı olay oldu. Peki, Netflix'in RTÜK'ten ceza yemesine sebep olan film hangisi?

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında, "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı.

RTÜK NETFLİX'E NEDEN CEZA YAZDI?

Bu tanımlamanın ardından Netflix oldukça büyük bir tepki gördü. Netflix'in bu tanımlamasının ardından RTÜK devreye girdi. RTÜK, Netflix'e neden ceza yazdı?

Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvuruda bulunmuştu.

RTÜK de Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

"POTANSİYEL ÇOCUK İSTİSMARI"

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

"FİLM KALDIRILSIN"

RTÜK, Netflix'e hangi maddesi gereğince ceza yazdı? Netflix, RTÜK'ten ne kadar ceza yedi?

Buna göre, Netflix’in 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verildi.

RTÜK NETFLİX'E NE KADAR CEZA YAZDI?

İşte Netflix'in RTÜK'ten yediği ceza miktarı...

RTÜK, denetimi altındaki yayın kuruluşlarına yıllık gelir miktarına göre bir ceza yazıyor. 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal eden Netflix'e de, yıllık gelirine göre ceza yazılacak.

Netflix'in bir süredir tartışılan yeni filmi Minnoşlar (Cuties) ile ilgili karar verildi. Pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle tepki çeken film için ‘Cuties, Netflix'ten kaldırılsın’ başlıklı bir imza kampanyası başlatılmıştı.

Mesajda, “Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denilmişti. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırılmıştı.

RTÜK KARARI AÇIKLADI

Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak yeni filmi ‘Minnoşlar’, tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. RTÜK, çocuk istismarı görüntüsü içeren filmin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.