Netflix'in Kalamar Oyunu: Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı?

Kısa sürede en popüler yapımlardan biri haline gelen Squid Game, ilk sezonda 9 bölümden oluşuyor. Diziyi bir solukta bitirenler ise "Squid Game 2. sezon yayınlanacak mı" merak ediyor.

Ölümcül bir hayatta kalma oyunu hakkında yeni bir orijinal Netflix dizisi olan Squid Game, dünyayı kasıp kavurarak listelerde ilk sırada yerini aldı.

17 Eylül'de gösterime giren gizemli gerilim film, nakit sıkıntısı çeken 456 kişiye, onları 46.5 milyar Kore Won'u kazanma şansı için ölümcül sonuçları olan birçok hayatta kalma oyununa katılmaya davet ediyor.

Seyirciler, büyüleyici bir ilk sezonun ardından 2. sezona dair detayları araştırmaya koyuldu. "Squid Game 2 sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2 sezon ne zaman? Squid Game yeni sezon ne zaman?" gibi sorular merak ediliyor.

İşte Squid Game 2. sezon hakkındaki gelişmeler...

SQUİD GAME 2. SEZON YAYINLANACAK MI?

2018 yapımı olan dizinin yayına girmesi 2 yılı geçmiş olsa da beklenenden fazla ilgi gördüğü kesin.

Günler içinde dünyaya adını duyuran Squid Game, izlenme rekoru kırma yolunda ilerliyor. Bu gelişmelerin akabinde yönetmenin 2. sezon için kolları sıvaması bekleniyor.

Squid Game 2.sezon yayın tarihine dair herhangi resmi bir açıklama yok. Ancak ilk sezona bakıldığında bunun en erken 2023 yılının ilk aylarında yayınlanabileceği üzerinde duruluyor.

YÖNETMEN AÇIKLADI

Yönetmen Hwang Dong-hyuk kısa süre önce bir Kore gazetesine yaptığı açıklamada filmi ilk kez 2008'de düşündüğünü, bu yüzden birinci sezonun ötesinde daha uzun bir oyun planı hazırlamak için bolca zamanı olduğunu söyledi.

Hwang, "Squid Game 2 için iyi geliştirilmiş planlarım yok . Sadece düşünmek bile oldukça yorucu. Ama eğer yapacak olsaydım, kesinlikle tek başıma yapmazdım. bir yazar odası kullanmayı düşünün ve birden fazla deneyimli yönetmen ister. İlk iki bölümü yazıp yeniden yazmak altı ayımı aldı. Sonra arkadaşlarıma sözlü olarak danıştım ve iyileştirmeler için kendi sunumlarımdan ve onların yanıtlarından ipuçları aldım." dedi.

Yönetmen ve yazar Hwang şu anda nesiller arası savaş hakkında KO Club ( Killing Old Men Club ) adlı bir film üzerinde çalışıyor , bu nedenle Squid Game 2. sezon ihtimalinin biraz ertelenmesi öngörülüyor.