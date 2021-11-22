Netflix'te terör skandalı! Çizgi dizide kapı ve duvara PKK/YPG paçavrası astılar

Netflix platformunda yayınlanan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG paçavralarının kapı ve duvara asıldığı görüldü.

İçerikleri ve sahneleriyle zaman zaman tepki çeken Netflix, bir skandala daha imza attı.

Türkiye'de kontrol altına alınması değerlendirilen internette online dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bu sefer terör propagandasıyla gündeme geldi.

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, çevrimiçi içerik platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer aldı.

TERÖR PAÇAVRALARI DİKKAT ÇEKTİ

37 yaşındaki Romalı karikatüristin, çizgi dizinin bazı sahnelerinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin bayraklarına yer verdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Yayınlanan fragmanın açılış sahnesinde, baş kahramanın kapıyı açıp ışığı yakmasıyla YPG bayrağının kapının arkasına asıldığı göze çarpıyor.

15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizinin ilk sezonundaki diğer bir sahnede ise, eğlence mekanının duvarında PKK bayrağının asılı olduğu görülüyor.