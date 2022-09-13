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    • Netflix'teki en büyük 3. dizi oldu! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından izlenme rekoru kırdı...

    Netflix'teki en büyük 3. dizi oldu! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından izlenme rekoru kırdı...

    Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün sonra Netflix dizisi "The Crown" izlenme rakamlarında hızlı bir artış yaşandı.
    • 13.09.2022 - 14:45
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    Netflix'teki en büyük 3. dizi oldu! Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından izlenme rekoru kırdı...

    Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Tüm dünyanın konuştuğu ölüm haberiyle, hükümdarın Birleşik Krallık Kraliçesi ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu krallıkları olarak 70 yıllık saltanatı da sona ermiş oldu.

    Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Netflix dizisi The Crown, yeni sezonu gelmemesine rağmen izlenme rekoru kırdı.

    2016 yılında başlayan The Crown'un şimdiye kadar 4 sezonu izleyiciyle buluştu.

    Yapımın en az iki sezon daha süreceği ve çalışmaların devam ettiği biliniyor.

    Dizi, amcasının tahttan feragat etmesinden, Elizabeth’in taç giyme törenine ve son 7 yılda Kraliyet Ailesi’nin iniş çıkışlarına kadar Kraliçe’nin tüm saltanatını ekranlara yansıtmaya çalıştı.

    Netflix'teki en büyük üçüncü dizi: The Crown

    TelevisionStats.com'a göre; The Crown, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Cobra Kai, House of the Dragon, Stranger Things, Game of Thrones ve She-Hulk’tan sonra dünyanın en çok izlenen yedinci dizisi konumuna yükseldi.

    Bu değerler de söz konusu yapımı, bir hafta öncesine göre 12 sıra yükselerek Netflix’teki en büyük üçüncü dizi haline getirdi.

    Netflix teki en büyük 3. dizi oldu! Kraliçe II. Elizabeth in ölümünün ardından izlenme rekoru kırdı... #1

    Netflix teki en büyük 3. dizi oldu! Kraliçe II. Elizabeth in ölümünün ardından izlenme rekoru kırdı... #2


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