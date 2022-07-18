Netflix'ten yeni Türk filmi geliyor

Netflix'in yeni yerli filmi 'Kül'ün çekimlerine başladı. Filmin başrollerinde Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür gibi isimler yer alıyor.

Netflix, Türkiye'den bünyesine kattığı dizilere bir yenisini daha ekledi.

Yeni yerli film "Kül"ün çekimleri başlandı.

Başrollerde Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit var

Ay Yapım’ın yapımını üstlendiği filmin başrollerinde Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür gibi isimler yer alıyor.

Alperen Duymaz’ın Metin Ali bir adlı marangoza hayat verdiği filmde Funda Eryiğit ise bir yayınevi sahibinin eşi olan Gökçe karakterini canlandırıyor.

Senaryosu Erdi Işık imzalı

Senaryosu Erdi Işık imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Erdem Tepegöz oturuyor.