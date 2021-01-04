Netlifx 50m2 dizisi ne zaman başlayacak? 50 metrekare dizi konusu nedir? 50m2 oyuncuları kimlerdir?

Netflix dijital içerik platformu, Türk yapımı dizi serüvenlerine devam ediyor. Netflix yeni dizisi 50m2'nin fragmanını yayınladı. Dizi severler 50 metrekare ne zaman başlayacak merak ediyor.

Burak Aksak'ın kaleme aldığı ve Selçuk Aydemir yönetmen koltuğunda oturduğu kara komedi dizisi 50 m2'nin frgmanı Netflix tarafından yayınlandı.

Son dönemde ülkemizde yerli yapımlara önem veren Netflix, 2018 yılında ilk yerli yapım Hakan Muhafız dizisinin ardından Atiye ve bu senenin başlarında Aşk 101 dizisini piyasaya sürmüştü.

Geçtiğimiz günlerde çekimler başlayan Türk yapımı ”Fatma” dizisi de heyecanla bekleniyor.

Netflix Türk kültürünü gözler önüne seren Türk yapımı içeriklerle de kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken 50 metrekare dizisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, 50 m2 dizisi konusu ne, oyuncuları kim? İşte merak edilenler...

50M2 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı komedi türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi merakla bekleniyor.

50M2 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor.

Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur.

Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar.

Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50M2 DİZİSİ OYUNCULARI