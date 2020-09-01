Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı? Nevşin Mengü CNN Türk'ten neden kovuldu?

Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı? Nevşin Mengü CNN Türk'ten neden kovuldu?

CNN Türk'ten kovulduktan sonra gazete ve dijital medyada görülen Nevşin Mengü, CNN Türk'ten neden ayrıldı? Nevşin Mengü yeni bir kanalla mı anlaştı? Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?

3 yıl öncesine kadar CNN Türk ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Nevşin Mengü, CNN Türk'ten kovulmasının ardından gazetelerde ve dijital platformlarda karşımıza çıkmaya başladı.

Peki, Nevşin Mengü neden CNN Türk ekranlarından kovuldu? 3 yıldır dijital platformalarda ekrana çıkan Nevşin Mengü, 3 yıl sonra yeni bir kanalla anlaşma mı yaptı? Nevşin Mengü hangi kanala çıkacak? Detaylar haberimizde...

NEVŞİN MENGÜ HANGİ KANALA ÇIKACAK?

CNN Türk ekranlarından ayrıldıktan sonra gazete ve dijital mecralarda yer alan gazeteci Nevşin Mengü, yeniden televizyona dönüyor. Mengü, Olay TV Ana Haber Bülteni'ni sunacak.

NEVŞİN MENGÜ CNN TÜRK'TEN NEDEN KOVULDU?

Gazeteci Nevşin Mengü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşme için "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü." ifadelerini kullanınca CNN Türk’teki görevine son verilmişti.

OLAY TV'NİN BİNASI NEREDE?

Nevşin Mengü'nün ekranlara çıkacağı 'Olay TV'nin yayın yaptığı yer nerede ve Olay TV'nin başında kim var?' soruları da merak konusu oldu...

OLAY TV'NİN BAŞINDA KİM VAR?

Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane’de modern bir bina inşa eden Olay TV, kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nu katmıştı. Sarılar’ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

OLAY TV HANGİ İSİMLERLE ANLAŞTI?

Kurum ayrıca, Ankara Temsilciliği için de gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Burak adında bir erkek kardeşi olan Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızıdır. Aslen Kastamonu İneboluludur. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Ted Ankara Koleji'nde bitirdi.

NEVŞİN MENGÜ HANGİ ÜNİVERSİTE'DEN MEZUN?

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra da yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” üzerine yaptı.

NEVŞİN MENGÜ NERELERDE ÇALIŞTI?

2005 yılında Kanaltürk televizyonunda televizyonculuğa başladı. Nevşin Mengü, bu kanalda ilk olarak Kadınlar Kulübü programını sundu. 2006 yılında da Habertürk'de muhabirliğe başladı. Ardından TRT’ye prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans’ın Tahran muhabirliğini yapmak üzere Tahran’a giderek 1,5 yıl orada kaldı.

Nevşin Mengü, Temmuz 2011'de Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine geçmiştir.

KOVULDUĞU CNN TÜRK'E NEREDEN GEÇTİ?

Hürriyet gazetesinde de 6 ay çalıştıktan sonra geçtiği CNN Türk kanalında editörlük yaptı ve ana haber bültenlerini sundu.