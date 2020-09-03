Nevşin Mengü Olay TV'den ne kadar maaş alacak? Nevşin Mengü'nün kazancı ne? Nevşin Mengü'nün maaşı

Nevşin Mengü Olay TV'den ne kadar maaş alacak? Nevşin Mengü'nün kazancı ne? Nevşin Mengü'nün maaşı

Olay TV ekranlarının yeni yüzü Nevşin Mengü, Olay TV'de ana haber sunacak. Peki, ana haber spikeri Nevşin Mengü'nün maaşı ne kadar? Haber spikerleri ne kadar maaş alıyor? Detaylar haberimizde...

3 yıl öncesine kadar CNN Türk ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Nevşin Mengü, CNN Türk'ten kovulmasının ardından gazetelerde ve dijital platformlarda karşımıza çıkmaya başlamıştı.

CNN Türk'ten kovulmasından sonra ekranlara Olay TV ile dönecek olan Nevşin Mengü ne kadar maaş alacak merak konusu oldu. Peki, Nevşin Mengü'nün maaşı ne kadar? Nevşin Mengü ne kadar kazanıyor? Nevşin Mengü Olay TV'den ne kadar alacak?

NEVŞİN MENGÜ HANGİ KANALA ÇIKACAK?

CNN Türk ekranlarından ayrıldıktan sonra gazete ve dijital mecralarda yer alan gazeteci Nevşin Mengü, yeniden televizyona dönüyor. Mengü, Olay TV Ana Haber Bülteni'ni sunacak.

NEVŞİN MENGÜ CNN TÜRK'TEN NEDEN KOVULDU?

Gazeteci Nevşin Mengü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşme için "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü." ifadelerini kullanınca CNN Türk’teki görevine son verilmişti.

OLAY TV'NİN BİNASI NEREDE?

Nevşin Mengü'nün ekranlara çıkacağı 'Olay TV'nin yayın yaptığı yer nerede ve Olay TV'nin başında kim var?' soruları da merak konusu oldu...

OLAY TV'NİN BAŞINDA KİM VAR?

Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane’de modern bir bina inşa eden Olay TV, kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nu katmıştı. Sarılar’ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

NEVŞİN MENGÜ NE KADAR KAZANACAK?

Olay TV ekranlarında göreceğimiz Nevşin Mengü'nün ne kadar kazanacağı konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, haber spikerlerini yıllık ortalama gelirleri, ortalama maaşlar ile belli olabilir.

Peki, Olay TV'nin yeni yüzü Nevşin Mengü Olay TV'den ne kadar alacak? Olay TV, Nevşin Mengü'ye ne kadar maaş verecek? Nevşin Mengü'nün maaşı nedir?

HABER SPİKERLERİNİN AYLIK ORTALAMA KAZANCI NEDİR?

Ülkemizde ilk kez 1952 yılında yapılmaya başlanan televizyon yayınları 1980'lı yıllardan sonra canlı yayınların yapılmasıyla daha da önem kazandı o dönemler 1 kanaldan 3 kanala günümüzde ise 400 den fazla kanal televizyonlarımızda yayınlanmaya başladı.

Her ne kadar 400 civarı kanala ülkemiz uyduları sahiplik ediyor olsada bu kanalların bir çoğu bant yayını yapıyor. Geri kalanlar ise düzenli canlı yayınlarıyla izleyicinin karşısına çıkıyor.

ULUSAL KANALLARDA HABER SPİKERİ MAAŞI NE KADAR?

Az izlenen ulusal kanallarda spiker maaşları 5-10 bin TL arasındadır. Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT 1, HaberTürk, CNN Türk, NTV gibi büyük kanallarda ana haber spikeri maaşları 20 bin TL ile 150 bin TL arasında değişmektedir.

Haber Spikeri poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar artmaktadır.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Burak adında bir erkek kardeşi olan Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızıdır. Aslen Kastamonu İneboluludur. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Ted Ankara Koleji'nde bitirdi.

NEVŞİN MENGÜ HANGİ ÜNİVERSİTE'DEN MEZUN?

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra da yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” üzerine yaptı.

NEVŞİN MENGÜ NERELERDE ÇALIŞTI?

2005 yılında Kanaltürk televizyonunda televizyonculuğa başladı. Nevşin Mengü, bu kanalda ilk olarak Kadınlar Kulübü programını sundu. 2006 yılında da Habertürk'de muhabirliğe başladı. Ardından TRT’ye prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans’ın Tahran muhabirliğini yapmak üzere Tahran’a giderek 1,5 yıl orada kaldı.

Nevşin Mengü, Temmuz 2011'de Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine geçmiştir.

KOVULDUĞU CNN TÜRK'E NEREDEN GEÇTİ?

Hürriyet gazetesinde de 6 ay çalıştıktan sonra geçtiği CNN Türk kanalında editörlük yaptı ve ana haber bültenlerini sundu.