Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışı muhalif kesimler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.. Nevşin Mengü "Oldu olacak şeriat getirilsin, samimiyetten coşalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaptığı başörtüsünü yasal güvence altına alma çıkışı, Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı..

Özellikle muhalefetin seküler kesimlerinde bu çıkış hararetle tartışılıyor.

Muhalif yönüyle tanınan gazeteci Nevşin Mengü'den de bir tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı için yaptığı zamanlamayı anlamadığını belirten Mengü, CHP'nin tehlikeli bir çizgi üzerinde yürüdüğünü söyledi.

"Yarın AK Parti gelin anayasayı değiştirelim derse ne yapacak CHP" diyen Mengü şu ifadeleri kullandı:

"Oldu olacak şeriat getirilsin, samimiyetten coşalım"

"Ben bu hamleyi biraz şey gördüm, çok ince bir çizgi. Zamanlamasını anlamak da zorlandım açıkçası. Yarın "AK Parti gelin anayasayı değiştirelim derse" ne yapacak CHP? Ama çok beğenenler var, Tarık Çelenk çok beğenmiş mesela. "Tekke ve Zaviyeler Kanunu da düzenlensin" diyor.

Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin. Samimiyetten coşalım. Ben burada tehlikeli bir çizgi üzerinde yürümeye başladığını düşünüyorum CHP'nin"

Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına tepki VİDEO

