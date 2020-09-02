Nevşin Mengü'nün ardından Duygu Demirdağ Olay TV ile anlaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından satın alınan Olay TV, Nevşin Mengü'nün ardından Duygu Demirdağ'ı da kadrosuna kattı.

İstanbul için büyük vaatlerde bulunarak seçimleri kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra bekleneni veremedi.

Megakent'in sorunlarını çözmek yerine kendisini siyasi bir figür haline getirmeye çalışan İmamoğlu'nun adı, sık sık Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma planlarını güçlendiren gelişmeler yaşanıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'na yakın isimler, Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Bursa'dan yayın yapan Olay TV'yi satın alarak kanalın merkezini İstanbul'daki lüks binaya taşıdı.

Yeniden yapılanmaya gidilen kanalın kadrosuna da yeni isimler eklenmeye başladı.

NEVŞİN VE DUYGU

Önceki gün CNN Türk'ten kovulan Nevşin Mengü'yü kadrosuna katan Olay TV, şimdi de Duygu Demirdağ ile el sıkıştı.

Nevşin Mengü ile CNN Türk'te uzun süre çalışan Duygu Demirdağ, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin etkinliklerinde boy gösteriyordu.

İBB'DEN OLAY TV'YE TRANSFER

Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğüyle kurulduğu iddia edilen Olay TV'nin yönetiminin başına ise İBB Basın Müşaviri Süleyman Sarılar'ın getirildiği biliniyor.

Olay TV'nin Ankara Temsilcisi de belli oldu.

Gazeteci Özlem Akarsu, Olay TV'nin Ankara Temsilciliği görevine getirildi.