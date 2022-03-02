Nevzat Aydın'ın tepki çeken açıklamasına Cüneyt Özdemir'den yanıt

Yemeksepeti kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından tepkileri üzerine çekti. Aydın’a cevap ise Cüneyt Özdemir’den geldi.

Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın, düğünü için 5 milyon dolar bütçe ayırarak Maldivler’de ada kapatıp, arkadaşlarını özel uçakla adaya taşıdığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme oturdu.

Şirketin kurucusu Aydın, kendisine düğünüyle gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden Yemeksepeti işçilerinin haklarını aramasına gönderme yaparak, "Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu." diye yanıt verdi.

"BU NANKÖRLER OLMASA..."

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Aydın'ın açıklamasını alıntılayarak eleştiride bulundu.

Özdemir, "Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler’de ada kapatıp party yapardı…" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Özdemir'e ise Nevzat Aydın'dan, "Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık." cevabı geldi.

"YEMEKSEPETİ'Nİ 7 SENE ÖNCE SATTIM VE YÖNETİMİ BIRAKTIM"

Nevzat Aydın'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.





"İSTEYEN İSTEDİĞİNE İNANIR"

Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."