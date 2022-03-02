Euro
15.63
0.80%
Dolar
14.04
1.06%
Altın
875.99
0.81%
Borsa
1970
0.01%
Bitcoin
613.398
2.16%
BTXN Coin
36.76
-2.15%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Nevzat Aydın'ın tepki çeken açıklamasına Cüneyt Özdemir'den yanıt

    Yemeksepeti kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından tepkileri üzerine çekti. Aydın’a cevap ise Cüneyt Özdemir’den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nevzat Aydın'ın tepki çeken açıklamasına Cüneyt Özdemir'den yanıt

    Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın, düğünü için 5 milyon dolar bütçe ayırarak Maldivler’de ada kapatıp, arkadaşlarını özel uçakla adaya taşıdığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündeme oturdu.

    Şirketin kurucusu Aydın, kendisine düğünüyle gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden Yemeksepeti işçilerinin haklarını aramasına gönderme yaparak, "Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu." diye yanıt verdi.

    "BU NANKÖRLER OLMASA..."

    Gazeteci Cüneyt Özdemir de Aydın'ın açıklamasını alıntılayarak eleştiride bulundu.

    Özdemir, "Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler’de ada kapatıp party yapardı…" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Özdemir'e ise Nevzat Aydın'dan, "Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık." cevabı geldi.

    Nevzat Aydın ın tepki çeken açıklamasına Cüneyt Özdemir den yanıt #1

    "YEMEKSEPETİ'Nİ 7 SENE ÖNCE SATTIM VE YÖNETİMİ BIRAKTIM"

    Nevzat Aydın'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

    "Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

    Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

    Nevzat Aydın ın tepki çeken açıklamasına Cüneyt Özdemir den yanıt #2

    "İSTEYEN İSTEDİĞİNE İNANIR"

    Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu.  Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."


    İlginizi Çekebilir

    DEAŞ operasyonunda kapı, zırhlı araçla kırıldı
    Gündem

    DEAŞ operasyonunda kapı, zırhlı araçla kırıldı

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    'Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var'
    Dünya

    'Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var'

    Görüş Bildir