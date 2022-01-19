Neymar'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşkını bu fotoğrafla duyurdu

Neymar'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Aşkını bu fotoğrafla duyurdu

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin gözde oyuncusu Neymar, yeni sevgilisini aylardır gözlerden saklıyordu. Brezilyalı yıldız, daha önce de görüntülenen sevgilisi Bruna'yla olan ilişkisini itiraf etti.

Brezilyalı süper yıldız Neymar, geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza'da bir kadınla tatil yaparken görüntülenmişti.

Neymar'ın yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

Neymar'ın nadir de olsa birlikte görüntülendiği Bruna Biancardi'nin, Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazandı.

Yılbaşı tatili için ülkesi Brezilya'ya giden Paris Saint-Germain'in yıldızı, sevgilisi Bruna'yı ailesiyle tanıştırmıştı.

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Bruna ve ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa rağmen halen sevgilisini gizleyen Neymar, sonunda beklenen paylaşımı yaptı.

Neymar, uzun süredir birlikte olduğu Bruna Biancardi'yle olan ilişkisini Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

SÜREKLİ PARİS'TEYDİ

Brezilya'da ünlü bir model olan Bruna, uzun süredir sürekli Paris'ten paylaşımlar yapıyor, bu paylaşımlar da Neymar iddialarını destekliyordu.

''2 KARDEŞ DAHA YAPMAK İSTİYORUM''

Neymar son yaptığı açıklamada, ''Neredeyse 30 yaşındayım ve iyi bir kariyerim var. Tek oğlum olan Davi Lucca'ya 2 kardeş daha yapmak istiyorum.'' demişti.

HEM MODEL HEM İŞ İNSANI

Sonunda ilişkilerini göz önünde yaşayan Bruna ile Neymar'ın, önümüzdeki yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.

Model Bruna'nın Instagram'da 600 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda iş insanı olan güzel modelin bir de giyim şirketi bulunuyor.