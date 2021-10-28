NFT işi Cem Yılmaz'a iyi geldi! Kazandığı rakam dudak uçuklattı

Cem Yılmaz, çizimlerinden oluşan NFT eserlerini açık artırma ile satışa sunmuştu. Yılmaz'ın 3 NFT'si açık artırmada alıcı bulurken, kazandığı patayı duyanlar ise şoke oldu.

Dünyada ve son zamanlarda Türkiye'de de devam eden NFT çılgınlığına, Cem Yılmaz dahil olmuştu.

Yılmaz gittikçe popüler bir hale gelen NFT'ye meraklı olduğunu geçtiğimiz haftalarda göstermişti.

Bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Yılmaz, karikatürist tarafını konuşturdu ve çizimlerini satışa koyduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yılmaz'ın çizimleri satışa çıktıktan çok kısa bir süre sonra alıcı bulurken, ortada dönen rakamlar ise herkesi şaşırttı.

Komedyen Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satarken, şimdilerde ise 45 NFT'sine alıcı bulmayı başardı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR

Yılmaz bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti.

Bu rakam bugün itibarıyla 2 milyon 940 bin liraya denk geliyor.

Cem Yılmaz en yüksek geliri 'Far a head' koleksiyonunun 'CYHEAD000000' isimli NFT'sinden elde etti.

2 KİŞİYE GÖSTERİ BİLETİ

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.