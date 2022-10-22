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Nihal Candan iddialı şortuyla spor yaptığı anları yayınladı!

Nihal Candan iddialı şortuyla spor yaptığı anları yayınladı!

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor. Son olarak mini şortuyla spor yaptığı anları yayınladı. İşte o görüntüler...