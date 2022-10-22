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- Nihal Candan iddialı şortuyla spor yaptığı anları yayınladı!
Nihal Candan iddialı şortuyla spor yaptığı anları yayınladı!
- 22.10.2022 - 17:26
Bir dönem ekranlara damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Nihal Candan, programdan sonra şöhreti yakaladı.
Aynı programa katılan kız kardeşi Nihal Candan ile sık sık magazin sayfalarına konu oluyor.
Fenomen isim moda programından sonra Survivor'a katıldı. Ada hayatında yaptıklarıyla gündeme geldi.
Yarışmada performansı çok beğenilmeyen Nihal Candan, Survivor'dan sonra güzellik merkezi açtı.
Şimdilerde merkezinin başında duran ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
Instagram hesabında 881 bin takipçisi bulunan Candan, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Nihal Candan, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor, spor yapmayı ihmal etmiyor. Zaman zaman spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Son paylaşımı olay oldu
İşte Benim Stilim'in fenomen ismi Nihal Candan, yok gibi görünen mini şortuyla sosyal medyayı salladı.
Spor yaparken arka açıyla kendini kayıt altına alan ünlü isim, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o görüntüler...