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    • Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı

    Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı

    İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Nihal Candan, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Candan'ın cesur paylaşımları, sosyal medyanın gündemine oturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 21:57
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    Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı

    Mersin'de dünyaya gelen ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nihal Candan, yarışma programlarıyla tanındı.

    Önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ve burada adını duyuran Candan, daha sonra Survivor'a geçiş yaptı.

    Survivor yarışmasında da dikkatleri üzerine çeken ve kardeşi Bahar Candan ile gündemden düşmeyen Nihal Candan, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken Candan, cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

    Cesur ve dikkati çeken pozlarıyla hayranlarının aklını başından alan Nihal Candan, spora ise bir hayli meraklı.

    Güzel fiziğini spora borçlu olan Nihal Candan, sosyal medya hesabından bu anlara dair karelerini yayınladı.

    Nihal Candan'ın dikkati çeken karesi

    Nihal Candan, spor yaparken vücudunu sergilediği videoları paylaştı. Candan'ın kırmızı mini şortuyla squad yaptığı anlar, sosyal medyaya damga vurdu.

    Her paylaşımı ayrı bir olay olan Nihal Candan, cesur paylaşımlarına devam edecek gibi duruyor.

    Geçtiğimiz günlerde  de göğüslerini elleriyle kapattığı pozları paylaşan ünlü fenomen, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı #1

    Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı #2

    Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı #3

    Nihal Candan kırmızı şortunu giydi, kalçasını göstere göstere squad yaptı! Sosyal medya yıkıldı #4


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