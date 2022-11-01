Nihal Candan'ın cadılar bayramı tarzı olay yarattı! Yarı çıplak pozunu paylaştı..

Nihal Candan sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Cadılar Bayramı için hazırlık yapan Nihal Candan yarı çıplak pozunu hikaye olarak takipçileriyle paylaştı..

Sosyal medya fenomeni olan Nihal Candan sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram'da paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile adından söz ettiren Nihal Candan sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 880 bin takipçisi bulunan Nihal Candan 'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile ünlendi.

Daha sonra Survivor'a katılan Nihal Candan ününe ün kattı. 27 yaşında olan Nihal Candan geçtiğimiz günlerde OnlyFans isimli bir uygulamadan 1 ayda 100 bin TL kazandığını söylemesiyle gündeme gelmişti.

Nihal Candan son olarak Cadıla Bayramı için paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.