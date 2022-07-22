Nihal Candan'ın pozları olay yarattı! 'Otel odası pozlarından gına geldi..'

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozları ile gündeme gelen Nihal Candan bu kez otel odasında poz verdi.Candan'ın bu pozları sosyal medyada gündeme oturdu..

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan cesur pozları ile isminden sık sık söz ettiriyor.

Kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nihal Candan paylaşımları ile gündeme geldi.Yatak odasından paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemin geldi.

Nihal Candan'ın bu paylaşımlarına bazı takipçileri 'Amaç?' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar ise 'Otel odası pozlarından gına geldi' yorumunda bulundular.İşte gündem olan o kareler..