Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal hakkında bilgiler..

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen'den sevindiren haber geldi. Başarılı oyuncu Burak Sergen, Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Peki Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Başarılı oyuncu Sadakatsiz dizisine de video yöntemi ile katılmıştı.

Sağlığına kavuşan oyuncu, hastanede başından bir an olsun ayrılmayan nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu.

Bunun üzerine Nihan Ünsal'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Nihan Ünsal kimdir? Burak sergen'in şi Nihan Ünsal kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor.

İşte, Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal hakkında bilgiler...

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

Özel akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Ünsal, bu alanda çalışmalar yapmaya başlamıştır. 37 yaşındaki Ünsal’ın eşi Burak Sergen ile arasında 22 yaş fark olduğu bilinmektedir.

İzmir’de yaşayan Nihan Ünsal, 2019 yılında Burak Sergen ile nişanlanmıştı.

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, hastanede başından bir an olsun ayrılmayan nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Burak Sergen, Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yapmıştır.

Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam eden başarılı oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yapmıştır.

Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde rol almaktadır.

BURAK SERGEN'İN DİZİLERİ