Flash TV'de yorumculuk yapan Nihat Doğan, 2023 yılında siyasete gireceğini söyledi.

Flash TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Al Sana Haber' programında yorumcu olan şarkıcı Nihat Doğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Moderatör Seyhan Soylu ile konuşan Nihat Doğan, siyasi meselelere değindi.

"DİKTATÖRLER KAYBEDECEK"

Dünyanın daha özgürlükçü bir dünyaya evrildiğini söyleyen Nihat Doğan, "Özgürlükçüler kazanacak diktatörler kaybedecek" ifadelerini kullandı.

"2023'TE SİYASETE GİRECEĞİM"

Bunun üzerine Seyhan Soylu, Nihat Doğan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Türkiye tanımını sordu.

Doğan ise Soylu'ya şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz. Bizim en büyük hatamız siyaset yapmayıp, dokunulmazlığı almamamız."

"HDP DE OLUR, BAŞKA PARTİ DE OLUR"

Seyhan Soylu'nun, "Hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım." ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan: 2023'te siyasete atılacağım