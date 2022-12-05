Nihat Doğan'ın İran güzeli eşi Arzu Doğan'dan karnı burnunda pozlar! 'Jr. Nihat yolda'

İranlı hayranı ile hayatını birleştiren Nihat Doğan, baba olmaya hazırlanıyor. Eşi Arzu Doğan'ın hamilelik pozları ise sosyal medyada beğeni topladı.

Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İranlı hayranı ile nikah masasına oturmuştu.

Apar topar evlenen çiftten kısa süre içinde mutlu haber geldi. Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'ın bebek beklediği öğrenildi.

Eşi için, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün." ifadelerini kullanan Nihat Doğan, çocuğunun cinsiyetini de duyurdu.

Erkek babası olmaya hazırlanan Doğan'ın eşi Arzu Doğan da merak konusu oldu.

Hamilelik pozları

28 yaşındaki Arzu Doğan, kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Nihat Doğan ile arkadaş ortamında tanıştığı öğrenilen İranlı güzel, sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

Son olarak karnı burnunda pozlar veren Arzu Doğan, beğeni topladı.

Hamilelik sürecinin sonuna gelen Doğan'ın aralık ayında doğum yapması bekleniyor.