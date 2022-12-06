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    • Nihat Doğan'ın oğluna koyacağı isim sosyal medyayı salladı! İsmi duyan anlamını araştırmaya başladı..

    Nihat Doğan'ın oğluna koyacağı isim sosyal medyayı salladı! İsmi duyan anlamını araştırmaya başladı..

    Ünlü türkücü Nihat Doğan oğluna vereceği ismi bir televizyon programında açıkladı. İşte oğluna vereceği isim..
    • 06.12.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 11:37
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    Nihat Doğan'ın oğluna koyacağı isim sosyal medyayı salladı! İsmi duyan anlamını araştırmaya başladı..

    Baba olmak için gün sayan Nihat Doğan katıldığı bir televizyon programında oğluna vereceği ismi açıkladı. Ünlü şarkıcının oğluna koyacağı isim sosyal medyada gündem oldu.

    TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olan Nihat Doğan, oğluna vereceği ismi açıkladı.

    Nihat Doğan'ın açıklaması sonrası ismi duyanlar ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

    Nihat Doğan ın oğluna koyacağı isim sosyal medyayı salladı! İsmi duyan anlamını araştırmaya başladı.. #1

    Oğluna vereceği ismi açıkladı

    Nihat Doğan yaptığı açıklamada, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm. Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Batıgan' olacak." dedi.


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