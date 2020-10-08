Nihat Hatipoğlu bu gece ekranlara dönüyor

Koronavirüse yakalanan ünlü İlahiyatçı Profesör Dr.Nihat Hatipoğlu sevenlerine müjdeyi verdi.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra uzun süre tedavi gören Nihat Hatipoğlu sağlığına kavuştu.

Hatipoğlu koronavirüse yakalandığını Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla duyurarak “Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun” ifadelerine yer vermişti.

Ekranlardan uzak kalan Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile lgili doktoru "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

BU GECE EKRANLARA DÖNÜYOR

Nihat Hatipoğlu ekranlara döneceğini Twitter hesabından sevenleriyle paylaştı. Hatipoğlu mesajında "Dostlar. Allah müsade ederse inşaallah yarın ( Perşembe) akşamı saat 00:20 sen itibaren ATV de, canlı yayında olacağım. Dosta Doğru üç ay sonra gecikmeli olarak yayına başlayacak. Temenni, dua ve mesajlarınıza teşekkür ederim. Sevgili dostlar" diye seslendi.