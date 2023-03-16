Nihat Hatipoğlu veda etti! Ünlü ilahıyatçı Nihat Hatipoğlu vedayı bu sözlerle açıkladı.. Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlamasıyla gündeme geldi. Ünlü isim 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda ettiğini bu sözlerle duyurdu..

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı veda açıklaması ile gündeme geldi.

Nihat Hatipoğlu, kurucu rektör olarak görev aldığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dostlar 4 yıl önce Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör olarak atanmıştım. Bu sürede Kuruluşu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere bir çok programı başlattık. Bugün itibarıyla görevim sona erdi. Teşekkür ederim.

Bilindiği gibi Rektörlük görevi 4 yıldır.Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim. Güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettim. Yerime gelen arkadaşıma da başarılar dilerim Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşaallah. Yeter ki Allah razı olsun"