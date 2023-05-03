Nihat Hatipoğlu'na "kurye" sorusu: Siparişi geç götürmek kul hakkına girer mi? İstanbul'da çalışan bir kuryenin Nihat Hatipoğlu'na 'Siparişi geç götürmek kul hakkına girer mi?' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle pandemi ile birlikte, motokurye mesleği zirveyi gördü.

Online sipariş sayısı arttıkça, kuryelik ciddi bir gelir kaynağı oluşturdu. Böylece, binlerce kurye vatandaş her gün motorlarıyla sipariş teslim eder hale geldi.

Kuryelerin siparişi zamanında götürmemesi durumunda maaşlarından kesinti yapıldığı da biliniyor.

Hal böyle olunca kuryeler maddi yükümlülük altına giriyor ve hızlı olmak isterken kazalara sebebiyet verebiliyor.

Öte yandan ise siparişin gecikmesi vicdani rahatsızlık da veriyor.

Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan bir kurye vatandaş "İstanbul trafiğinde aktif olarak kuryelik yapıyorum. Yeri geliyor 5-10 dakika geç götürüyoruz siparişi ve müşteriler tarafından istenmeyen davranışlar oluyor. Kul hakkına girer mi?" sorusunu yöneltti.

Siparişin gecikmesi kul hakkı mı?

Hatipoğlu ise "Siz kasti bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü adres üzerine gidiyorsunuz. Bazen hakikaten İstanbul trafiği, malum… Biz buraya yetişebilmek için 3 saat erken çıkıyoruz. Bazen de zor yetişiyoruz. Anlayış göstermeleri gerekir." diyerek söze başladı.

Hatipoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sizin de biraz azami dikkat göstermeniz gerekir. Biraz erken çıkmak lazım trafiği tahmin ederek. Ama siz yine iyisiniz, aralardan sıyrılıyorsunuz, taksiler ne yapsın peki? Onların işi daha zor…

Anlayışlı karşılamak lazım, sizi üzmesinler ama siz de dikkat edin, aralardan çıkmayın. Tehlikeli oluyor. Göremiyorsunuz ya da kör noktaya denk geliyorsunuz."