Nihat Hatipoğlu'na ne oldu, sağlığı iyi mi? İşte son durumu... Hastaneye kaldırılan ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü ilahiyatçının sevenleri, son durumuna dair bilgileri araştırıyor.

Bu kapsamda, "Nihat Hatipoğlu iyi mi, sağlık durumu nasıl" merak ediliyor.

İşte son açıklamalar...

Durumu iyi

68 yaşındaki Nihat Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Açıklama yaptı

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından bugün yaptığı bir paylaşım ile sevindirici haberi verdi.

Hatipoğlu sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili dostlar dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın"