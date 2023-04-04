Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarını görenler gözlerine inamadı! "Alakaları yok" İşte Said, Osman ve Mustafa... Herkesin sevdiği bir isim olan Nihat Hatipoğlu, aile hayatıyla gündem oldu. Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa'yı görenler, şaşırdı kaldı. Hatipoğlu'nun çocukları için, "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumları yapıldı.

11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, 2019–2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurucu rektörü olarak görev yaptı.

Ramazan ayında sunduğu programlardan sonra herkes tarafından sevilen Hatipoğlu, uzun zamandır ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

İftar ve sahur porgramları sunan Nihat Hatipoğlu, her yıl sosyal medya üzerinden de gündem olan bir isim.

Oldukça fazla seveni olan ve aile yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çeken Hatipoğlu, Emel Hatipoğlu ile 50 yılı aşkın süren bir evliliğe sahip.

Mutlu evliliği ile dikkatleri üzerine çeken sevilen ismin, üç tane de oğlu var.

Said, Osman ve Mustafa adında üç oğlu bulunan Hatiopoğlu'nun hayranları, bu konuda da yorum yapmayı ihmal etmedi.

Nihat Hatipoğlu'nun hayranları, çocuklarının birbirlerine benzemediklerini söyledi.

Nihat Hatipoğlu'nun oğulları

Çocukları ve eşiyle ekranlar dışında sakin bir hayat süren Nihat Hatipoğlu, bu yönüyle hayranlarından alkış alıyor. Sakin bir yaşam süren Hatipoğlu'nun şimdi ise çocukları gündeme geldi.

Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu ve Mustafa Hatipoğlu adında üç çocuğu olan Nihat Hatipoğlu'nun oğullarını görenler "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumunda bulundu.

3 oğlu olduğu bilinen Nihat Hatipoğlu'nun bir de kız torunu var. Oğlu Mustafa'nın kızı olan bebeğin ismi ise Zeynep.

Öte yandan Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatioğlu, annesine benzerliği ile dikkat çekiyor. Nihat Hatipoğlu'nun çocukları içerisinde en tanınanı ise Said Hatipoğlu.

Said Hatipoğlu'nun hareketleri ve konuşması ise babasının kopyası...