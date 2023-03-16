Nihat Hatipoğlu'nun eşini gören güzelliğine hayran oldu! 15 yaşında başlayan büyük aşk... Türkiye'nin sevilen yüzü Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır Emel Hatipoğlu ile evli. 3 çocuk babası olan Hatipoğlu'nun eşi ise güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Emel ve Nihat Hatipoğlu'nun 21 yaşında evlendiği biliniyor.

11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Uzun zamandır ATV ekranlarında yaptığı programlarla adından söz ettiren Hatipoğlu, zamanla Türkiye'nin sevilen yüzü haline geldi.

Mısır'da Arapça üzerine eğitim gören Nihat Hatipoğlu, 18 Ocak 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atandı.

Özellikle Ramazan aylarında yaptığı programlarla bilinen ünlü isim, aile hayatıyla da dikkatleri çekiyor.

3 erkek çocuğu olan Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır Emel Hatipoğlu ile evli. Mutlu bir evlilik süren Hatipoğlu, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Çocukları ve eşiyle ekranlar dışında sakin bir hayat süren Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu, güzelliğiyle gündem oldu.

Nihjat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'nun duru güzelliğini görenler, övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte Nihat Hatipoğlu'nun eşi

Nihat Hatipoğlu ve eşinin 15 yaşında tanıştığı, 21 yaşında ise evlendiğine dair bilgiler yer alıyor. Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu ve Mustafa Hatipoğlu adında üç çocuğu olan çiftin, görücü usulu evlendikleri biliniyor.

Yine bazı kaynaklarda yer alan bilgiler; Emel Hatipoğlu'nun Nihat Hatipoğlu'nun teyze kızı olduğunu söylüyor.

Mutlu bir evlilikleri olan Emel Hatipoğlu'nun duru güzelliği ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Eşinin yanında sık sık gördüğümüz Emel Hatipoğlu'na övgüler yağdı.