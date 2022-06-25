Nihat Özdemir aradığı aşkı golf sahasında buldu! 22 yaş küçük..

İş adamı Nihat Özdemir kendisi gibi golf tutkunu olan Nursel Çökelek ile aşk yaşamaya başladı.

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından olan Nihat Özdemir aradığı aşkı golf sahasında buldu.Golf tutkunu olan Nihat Özdemir emlak işleri ile uğraşan ve kendisi gibi golf tutkunu olan Nursel Çökelek ile aşk yaşıyor.Çiftin nikah masasına oturacağı konuşulanlar arasında.

Kendisinden 22 yaş küçük olan Nursel Çökelek'i çocuklarıyla tanıştıran Nihat Özdemir'in yakın zamanda nikah masasına oturacağı iddia edildi.