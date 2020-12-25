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    Nihat Özdemir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
    • AA
    • 25.12.2020 - 23:10
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    Nihat Özdemir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oy kullandı.

    "GENCE'DE YEĞENE VEDA"

    Özdemir, haber kategorisinde Onur Çoban'ın, "Gence'de yeğene veda" adlı çalışmasına oy verdi.

    Nihat Özdemir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #1

    "FUTBOL ÖZLEMİ"

    Spor kategorisinde Okan Çoşkun'un "Futbol özlemi" adlı çalışmasını oylayan TFF Başkanı, yaşam kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koranavirüs hastaları" ismi verilen fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

    Nihat Özdemir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #2

    Nihat Özdemir, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #3

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