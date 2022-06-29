Nikah fotoğrafları merak ediliyordu...Müge Anlı'nın eşinden dikkat çeken o paylaşım!

Nikah fotoğrafları merak ediliyordu...Müge Anlı'nın eşinden dikkat çeken o paylaşım!

Sunucu Müge Anlı ile evlenen Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğraflarıyla ilgili açıklama şoke etti.

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı.

Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz günler canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine bir müjde verdi.

Özel açıklamalarda bulunan başarılı sunucu, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini duyuran Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi.

Müge Anlı'dan gelecek olan nikah kareleri ise büyük bir merakla beklenirken, Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama...