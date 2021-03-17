Nil Burak kimdir? Nil Burak kaç yaşında, evli mi? Nil Burak biyografisi ve şarkıları..

Şarkılarıyla milyonların diline dolanan sanatçı Nil Burak, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte Nil Burak'a dair merak edilenler..

“Yalnızım ben”, “Sen de Başını Alıp Gitme”, “Olmaz Olmaz Deme” şarkıları ile pop dünyasının sevilen isimlerinden olan Nil Burak, uzun bir aradan sonra ekranlarda izleyicileri ile buluştu.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan sanatçının hayatı ve biyografisi araştırılmaya başladı.

73 yaşındaki Nil Burak, şarkıcı olarak başladığı kariyerinde birçok filmde de başrol oynadı. Asıl adı Nihal Munsif olan sanatçı, davet edildiği sahnede Zeki Müren tarafından adı Nil Burak olarak değiştirildi.

Peki Nil Burak kimdir? Kaç yaşında ve evli mi? İşte Nil Burak'ın hayatı ve biyografisi..

NİL BURAK KİMDİR?

Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak 27 Nisan 1948 yılında Kıbrıs’ta dünyaya geldi. Babası Kıbrıs'ın en eski sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya gelmiştir.

Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif’in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başlamıştır.

Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa Londra Gallipoli Restaurant'ta sahneye çıkmıştır.

ZEKİ MÜREN SAHNE ADINI VERDİ

1975 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Nihal Munsif, arkadaşlarıyla birlikte gittiği İstanbul’un o dönemdeki en önemli gece kulübü olan Playboy’da, gelen davet üzerine sahneye çıkarak şarkı söylemiştir.

Herkesin dikkatini çeken ve çok beğenilen Nihal Munsif’in sahne ismi o gece, Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirilmiştir.

Profesyonel ilk sahne deneyimini Playboy'da yapan Nil Burak, daha sonra Maksim Gazinoları’nda çalışmaya başlamıştır.

PLAKLARI

Türk pop müziğinin 45’lik plak dönemi, Nil Burak için "Gözünüz Aydın/Yalnızım Ben" 45’liği ile kapanmıştır. 80’li yıllara gelindiğinde artık LP’ler müzik piyasasında hakim olmaya başlamışlardır. Yaşar Güvenir bestesi "Yalnızım Ben", Nil Burak’ın ikinci albümü "Benim Adım Şarkıcı"da da yer almış ve listelerin bir numarasına kadar yükselmiştir.

Müzik kariyerinin her döneminde olduğu gibi 80’li yıllarda da Türk pop müziğinin çok önemli bestecileri ve söz yazarlarıyla çalışan Nil Burak, bu dönemde Selami Şahin bestesi "Boşvere Boşvere", Armağan Çamlı besteleri "Bağışladın" ve "Bir Garip Olur İçim" ve Orhan Gencebay bestesi "Bulamadık Ki" ile listelerin bir numarasında yer almıştır.

Nil burak, 1982 yılında Şili'de yapılan müzik festivaline Selmi Andak bestesi "Oryantal" ile Türkiye'yi temsil etmiş ve özel ödülün sahibi olmuştur. Şili dönüşünde sanatçının anıları yerli basında geniş yer bulmuş ve bu şarkı aynı yıl Kervan Plakçılıktan yayınlanan "Bizim Diyar" adlı albümde yer almıştır.

Nil Burak 1984 yılında Yaşar Kekeva Plakçılıktan yayınlanan "Benim Sevdam" isimli albümünde iki Selmi Andak bestesi ("O Şarkıyı Henüz Yazmadım" ve "Çal Yine Aynı Plağı Çal") daha yorumlamıştır. Bu albüm sanatçının plak formatında basılan son çalışması olmuştur.Nil Burak, aynı yıl Hey Dergisi okurlarına göre yılın yedinci kadın şarkıcısı seçilmiştir.

1985 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde Aysel Gürel'in sözünü yazdığı ve Selmi Andak'ın bestelediği "Güneş Bir Kere Doğdu" ile üçüncü olan Nil Burak, aynı şarkı ile 21 Aralık 1985 tarihinde düzenlenen Palermo Müzik Festivali'nde Türkiye'ye birincilik getirmiştir.

Nil Burak, daha sonra 1986 İrlanda Cavan Müzik Festivali'nde "En iyi yorumcu", "En iyi aranjman" ve İkincilik ödülleri olmak üzere toplam üç ödül birden almıştır.

1986 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne bu kez İbo ile birlikte katılan Nil Burak, Selmi Andak bestesi "Yaşa Yaşa" ile üçüncü olmuştur. Nil Burak, 1986 yazında Altuğ Yücel, Suavi Karaibrahimgil ve Yalçın Menteş ile birlikte Çeşme'de "Şakabare"yi sahnelemiştir.

Nil Burak, 1996 yılında Kıbrıs'ta Girne'ye yerleşti ve Collanade Hotel adında butik bir otel sahibi olarak turizm sektörüne atıldı.

NİL BURAK EVLİLİKLERİ

Nil Burak, 1969 yılında F.Ç. ile evlendi. 1971 yılında boşandı. İkinci evliliğini 19 Kasım 1977 tarihinde menajeri Engin Kefkef ile yaptı. 10 gün sonra boşandı.

1980'lerde iş adamı Şamil Tokses ile 6 yıl gizli aşk yaşadı. Daha sonra evlendiler. 1987 doğumlu Cemre adında bir oğlu vardır.

1991 yılında tanıştığı Erkal Işıksal ile 1993 yılında evlendi. 2o yıl sonra eşi terk edip gidince boşandı.

NİL BURAK ALBÜMLERİ

1977 – Nil Burak (1977) (Atlas)

1979 – Benim Adım Şarkıcı (Yavuz)

1980 – İki Elim Yakanda, Boş Vere Boş Vere (Kervan)

1982 – Bizim Diyar (Kervan)

1984 – Benim Sevdam (Yaşar)

1988 – Zurna Kazım (Göksoy)

1989 – Oldu Olacak (Bayar&Foneks)

1992 – İşte Banko (Raks)

1995 – Nil Burak'95 Akdeniz Rüzgarı (Göksoy)

2008 – En İyileriyle Nil Burak (1975-1985) (Ossi)

2008 – Bir Numaramsın (Ossi)

NİL BURAK FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1973 – Hamsi Nuri (sinema)

1975 – Gülşah (sinema)

1975 – Haydi Gençlik Hop Hop (sinema)

1976 – Eksik Etek (sinema)

1976 – Merhaba Tatlım (sinema)

1976 – Doğru Yoldan Ayrılanlar (Dizi)

1986 – Çalıkuşu (TRT) (Dizi)

1996 – Kaldırım Çiçeği (Dizi)