Nil Karaibrahimgil'in eşi o ünlü ismin kardeşi çıktı

Gün içinde Twitter üzerinden gündemde olan Nil Karaibrahimgil'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Şarkıcının eşini merak edenler, kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Birbirinden güzel ve sevilen şarkılara imza atan Nil Karaibrahimgil, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında yer alıyor.

Karaibrahimgil bugün Twitter üzerinden gündeme geldi ve en fazla konuşulanlar arasına yerleşti.

Şarkıcının gündeme gelmesinin ardından, hayatına ve özellikle eşine dair detaylar merak konusu oldu.

Karaibrahimgil'in eşi oldukça tanınan ve ünlü bir şarkıcının kardeşi olurken, eşinin kim olduğunu ilk defa duyanlar ise şoke oldu.

Peki, Nil Karaibrahimgil kiminle evli, eşi kimin kardeşidir? İşte detaylar...

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMİNLE EVLİ?

Nil Karaibrahimgil'in eşi Sertap Erener'in kardeşi Serdar Erener...

Reklamcılık yapan Serdar Erener'in, Alameti Farika isminde bir ajansı var. Erener ajansı 1 Ocak 2004 yılında kurdu.

1993 yılında evlenen Erener'in, 8 yıl evli kaldığı ilk eşi Serra Erener’den Ali Ömer Erener ve Emine Erener isimli iki çocuğu var.

21 Ocak 2010 tarihinde şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile evlendi. Çiftin, Aziz Arif adında bir çocuğu bulunmaktadır.