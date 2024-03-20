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Nil Karaibrahimgil'in marjinal eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının...

Nil Karaibrahimgil'in marjinal eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının... Özgürlüğüne düşkünlüğü ile bilinen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi ile birlikte şehir hayatını terk etti. İmajıyla dikkat çeken eşi Serdar Erener'i görenler şaşırmakla birlikte hakkındaki detayı öğrenince daha şoke oldu.