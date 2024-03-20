Nil Karaibrahimgil'in marjinal eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının...

Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, 21 Ocak 2010 tarihinde reklamcı Serdar Erener ile Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle dünya evine girdi.
Çift, Mayıs 2014'te Aziz Arif adını verdiklerini oğullarını kucağına aldı.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Nil-Serdar çifti, şehri terk edip doğayla baş başa kaldıkları orman içinde bir eve yerleşti.
Sakalı ve bastonuyla dikkat çeken Serdar Erener, imajıyla şaşırttı.
Erener'i görenler ise soyadı benzerliğinin bir tesadüf olmadığını fark etti.
Bakın Nil Karaibrahimgil'in eşi aslında kimin kardeşi imiş...
Erener kardeşler
64 yaşındaki Serdar Erener başarılı bir Türk reklamcı müzisyen ve şarkıcı Sertab Erener'in de ağabeyidir. Yani Nil Karaibrahimgil, "Erener" ailesinin gelinidir.
12 Dev Adam reklam kampanyası olmak üzere pek çok reklam kampanyasının altında onun imzası vardır.