Nil Karataş kimdir? Nil Karataş kaç yaşında, evli mi? Nil Karataş biyografisi..

2016 yılında İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nil Karataş, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hayatı ve biyografisi merak edilen Nil Karataş kimdir? İşte detaylar..

"Sana Güvenmiyorum" ve "Yok" şarkılarıyla dikkat çeken Nil Karataş, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 4 Mart Perşembe günkü konuğu oldu.

Şarkılarını sevenleri için seslendiren Karataş, yıllar önce katıldığı moda programıyla hatırlandı.

İşte Benim Stilim Ünlüler konseptinde yarışan Nil Karataş 100 bin TL’lik büyük ödül için mücadele etmişti. Peki Nil Karataş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nil Karataş’ın şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

NİL KARATAŞ KİMDİR?

1984 yılında İzmir’de doğdu. Konservatuardan keman ve piyano bölümünden mezun olan Nil Karataş, Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçılara back vokallik yapmıştır.

İlk olarak “Yemekteyiz” programı ile tanıdığımız Nil Karataş, bu programdaki polemikleri ve kemanıyla Türk halkının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Daha sonra Nil Karataş, “O Ses Türkiye” yarışmasına da katılarak büyük bir başarı yakalamış ve Türk halkının zihninde yer etmiştir.

Katıldığı yarışma programlarından sonra seyirci sayesinde ünlü olduğunu ifade eden Karataş, "Aslında beni siz ünlü yaptınız o dönemlerde ben yarışmalara katılıyordum, Yemekteyiz'e katıldım, İşte Benim Stilim'e katıldım gençtim ve hayata bir kez geliyorum neden katılmayacağım. Yemekteyiz'e ben başvuru yaptım annem için sonra ‘bana sen katıl’ dedi ama ben yemeğin Y'sini bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Katıldığı iki yarışma programı ile televizyon izleyicisi tarafından fark edilmeye ve tanınmaya başlayan Nil Karataş, keman çalmayı çok seviyor. Katıldığı yarıma programlarının ardından ciddi bir başarı elde eden Karataş, “Mühür” isimli albümünü çıkararak iyi bir çıkış yakaladı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle yayınlanan "Yok" isimli tekli çalışması ile dinleyicileriyle buluştu.

Özel hayatına dair çok fazla detay bulunmayan Nil Karataş, 2017 yılında hayatını Alper Kalafçıoğlu ile birleştirdi. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çift kısa süre sonra ayrılık kararı verdi.