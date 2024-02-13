Nilperi Şahinkaya beline kadar açtı, ortalık yıkıldı "Şov yapmış yine" Son zamanların popüler oyuncularından Nilperi Şahinkaya, sosyal medya pozlarıyla büyülüyor. Ünlü oyuncu beline kadar açılan sırt dekoltesiyle poz verdi, görenler kayıtsız kalamadı.

ensonhaber.com

Bir zamanların sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin unutulmaz karakteri Mesude'yi canlandıran Nilperi Şahinkaya, son dönemin parlayan yıldızlarından biri haline geldi.

Fenomen dizi Yasak Elma'da Cansu Yıldırım karakterine hayat veren Şahinkaya, dijital platformda da birçok projede yer alarak adından söz ettirdi.

Bu akşam ise Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Senden Önce dizisinde Sahra karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu, kariyerinde yeni bir döneme adım atmış olacak.

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya, cesur pozlarıyla gündeme oturdu.

Sırt dekoltesiyle nefes kesti

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Sırt dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı.

İşte o kareler...