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    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı...

    Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'de rol alan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, son pozuyla sosyal medyayı salladı.
    • 14.08.2022 - 14:40
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    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı...

    Komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti.

    Dizide "Seyyal" karakteri ile izleyici karşısına çıkan yetenekli oyuncu Nilperi Şahinkaya, büyük bir beğeni topladı.

    Cazibeli ve seksepalitesi yüksek bir karaktere hayat veren Nilperi Şahinkaya, performansı kadar güzelliği ile de ilgi görüyor.

    Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulnan Nilperi Şahinkaya, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı cesur pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

    Cannes pozlarıyla da adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, son olarak sarı elbisesiyle poz verdi.

    Güzel oyuncunun beğeni yağan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

    İşte o poz...

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı... #1

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı... #2

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı... #3

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı... #4


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