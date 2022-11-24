Yasak Elma dizisinde Cansu'ya hayat veren Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile olay oldu. Bazıları videonun amacını anlamazken, bazıları ise kıyafetine yorum yaptı.

23 Şubat 1988 yılında Senegal'de dünyaya gelen Nilperi Şahinkaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim aldı.

Okul yıllarında Deniz Yıldız'ı dizisinde boy gösteren Şahinkaya, üniveersiteden Yüksek Şeref Listesi'ne girerek mezun oldu.

2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilen ve İstanbul'a yerleşen Şahinkaya, Kiraz Mevsimi ile adını duyurmaya başladı.

Zaman içerisinde yer aldığı projelerle ünlenen Şahinkaya, 2021 yılında efsane dizi Yasak Elma'da Cansu karakterine hayat verdi.

Cansu karakteri ile herkes tarafından daha fazla tanınmaya başlayan Şahinkaya, dijital projelerde de yer almaya devam ediyor.

Cem Yılmaz'ın filmi Ayzek ile Bir Gece'de yer alan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile olay oldu.

"Online terapi seansım" notunu düştüğü videoda yaptığı hareketlerle eleştirilen Şahinkaya, giydiği elbise ile gündem oldu.

Nilperi'nin seansı

Son olarak Burak Deniz ile yaşadığı kavgadan dolayı gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Yayınladığı videoda yaptığı hareketlerle hem güldüren hem de eleştirilen Şahinkaya'ya hayranlarındna yorumlar geldi.

Sütyensiz giydiği kıyafet ile de ayrıca beğenilen Nilperi Şahinkaya'yı bazı hayranları överken bazıları ise "Ülkede kimsenin mental sağlığı iyi değil" dedi.

Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

Sevgilisi Emre Yusufi ile bir davete katılan Şahinkaya, Burak Deniz hakkındaki sorularla karşılaştı. Deniz'in özrünü kabul etmeyen Şahinkaya, "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum." dedi.