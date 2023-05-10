Nilsu Berfin Aktaş dekolte vermek için sere serpe uzandı! Instagram coştu: "Her anın aklımda her kıvrımın" Kuzey Yıldızı dizisi ile tanınan Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla hayranlarının aklını başından almayı başardı. Aktaş'ın pozlarına övgüler yağarken, beğeni rekoru da geldi.

217 Ağustos 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun oldu.

2018 yılında katıldığı Geleceğin Starı adlı yarışmada boy gösteren oyuncu, asıl ününü Kuzey Yıldızı dizisi sayesinde kazandı.

Dizide Gökçe'ye hayat veren başarılı ismin güzelliği ve oyunculuğu, dikkatleri üzerine çekmesine olanak sağladı.

Daha sonra Aktaş, 2021 yılında yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol olarak yer aldı.

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde boy gösteren oyuncu, genç yetenekler arasında da öne çıkıyor.

Güzelliği ile sosyal medyayı da sallayan Nilsu Berfin Aktaş, son paylaştığı karelerle bunu bir kez daha kanıtladı.

Nilsu büyüledi

Oyuncuları arasında Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk gibi rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş’ta yer alıyor.

Son dönemin çıkış yakalayan isimlerinden olan Nilsu Berfin Aktaş yırtmaçlı mini elbisesiyle dekolteli poz verdi.

1998 doğumlu olan güzel oyuncu paylaşımına "Güneş bana göz kırptı ben ona bakamadım" notunu düştü.

Aktaş’ın fotoğraflarına yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Pelin Uluksar da yer aldı. Uluksar "Güneşim bahçeye çıkmış" yorumunu yaptı.