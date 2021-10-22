Nilsu Berfin Aktaş fragmanın önüne geçti! Bir anda çırılçıplak kaldı, herkes ona kilitlendi

Nilsu Berfin Aktaş fragmanın önüne geçti! Bir anda çırılçıplak kaldı, herkes ona kilitlendi

Nilsu Berfin Aktaş'ın 'Hayat' karakterini canlandıracağı ''Benim Hayatım'' adlı yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Ancak Aktaş, fragmanda ışığın azizliğine uğrayınca talihsiz bir olay yaşadı.

Son olarak ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' dizisinde Gökçe karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şu sıralar Star TV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Benim Hayatım'ın heyecanını yaşıyor.

Nilsu Berfin Aktaş'ın 'Hayat' karakterini canlandırdığı Benim Hayatım dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

Ancak Aktaş, başrollerini Genco Özak ve Savaş Özdemir ile paylaştığı dizinin fragmanında ışığın azizliğine uğradı. Aktaş'ın o sahnesi, tüm dizinin önüne geçti.

ÇIPLAKMIŞ GİBİ GÖRÜNTÜLENDİ

Yapımcılığını Bahadır Özdener'in üstlendiği ''Benim Hayatım'' dizisinin başrolünde yer alan Nilsu Berfin Aktaş, dizide tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat karakterini canlandırıyor.

Fragmanda bir yarışma için tasarladığı kıyafetle podyuma çıkan Aktaş, transparan elbisesiyle kameralara çıplakmış gibi yansıdı. 23 yaşındaki güzel oyuncu, o sahnesiyle tam anlamıyla yürek hoplattı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Aktaş'ın fragmandaki bu görüntüsü, sosyal medyaya da damga vurdu.

Şaşkınlıklarını dile getiren kullanıcılar, "Çıplak mı gerçekten?", "Çıplak gibi inanılmaz", "Çıplak değil bence" gibi yorumlarda bulundu.

EN BÜYÜK HAYALİ

Öte yandan Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz günlerde en büyük hayalini açıklamıştı. Güzel oyuncu, ''Çok hayalim var. Hayalperest bir insanım. İleride bir film yazmak, yönetmek ve o filmde rol almak istiyorum.'' demişti. İşte o görüntü...