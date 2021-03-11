Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal kaç yaşında, gerçek adı ne? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi..

Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal kaç yaşında, gerçek adı ne? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi..

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konuğu olan Niran Ünsal hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından araştırılıyor. Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, kaç evlilik yaptı?

Her hafta ünlü isimleri konuk alan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında Niran Ünsal yer alıyor.

Evlilikleri ile sık sık gündeme gelen Nuran Ünsal'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler de merak edildi. Programın izleyicileri, ''Nuran Ünsal kimdir? Nuran Ünsal kaç yaşında, kaç evlilik yaptı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Nuran Ünsal kimdir? Nuran Ünsal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? İşte, Nuran Ünsal'ın hayatı ve biyografisi..

NURAN ÜNSAL KİMDİR?

13 Ağustos 1976 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Türk pop müzik şarkıcısı Fatma Uludan Canevi ya da bilinen adıyla Niran Ünsal, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğudur.

Müzik hayatına henüz 8 yaşındayken İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Ünsal, uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev almış ve daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazanmıştır. Dört ay koroda görev almış ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullanmıştır. Bu nedenle radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştiren Ünsal’ın bu evlilikten Hande adında bir kızı olmuştur.

1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü alan Ünsal, bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yapmuştır. Bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanışmış ve Bayraşa, Niran Ünsal'dan Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi yorumlamasını istemiştir. Teklifi kabul eden Ünsal, "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci olmuştur.

Müzik birikiminin yeterli olmadığını düşünerek müzik dünyasının usta isimleriyle sahne çalışmaları yapmış ve beste denemelerine başlamıştır. Sekiz aylık bir çalışmanın ardından 1996 yılının 13 Ağustos günü Haktan adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır.

Albümle aynı adı taşıyan "Haktan", çıkış parçası olmuş ve diğer parçaların söz ve müziği Seda Akay, Garo Mafyan, Seda Akay, Selim Çaldıran ve Tamer Özkan imzasını taşımıştır.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini vermiş ve ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürmüştür. ''Şarkılara Tutundum'' adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalışmıştır.

Sözlerini yazdığı ilk şarkı, "Tövbekar" olmuştur. Zerrin Özer'in 1996'da seslendirdiği "Deli Yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümündeki "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.

NİRAN ÜNSAL EVLİLİKLERİ

5 kez evlilik yapan Niran Ünsal'ın bu evliliklerinden 3 kızı bir de oğlu vardır. İlk evliliğini, 1990 yılında Kaan Canbağ ile yapmış ve 6 ay sonra boşanmıştır. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı vardır.

1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmemiş ancak birlikte yaşamışlardır. Bu birliktelikten Narin Şeker Açıkalın adında bir kızı olmuştur.

İkinci evliliğini, 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile yapmıştır.

Üçüncü evliliğini 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile yapmış ve 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşanmıştır.

Dördüncü evliliğini Haziran 2011 tarihinde magazin muhabiri İbrahim Gugu ile yapmış ve Eylül 2011 tarihinde boşanmıştır. Kasım 2011 tarihinde tekrar bir araya gelen çiftin Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları ve Bera adında da bir erkek çocukları vardır.

ALBÜMLERİ

Haktan (13 Ağustos 1996)

Şarkılara Tutundum (1999)

Göçebe (2004)

İyi Niyetlerim (2007)

Sesler ve İzler (2009)

Bir Avaz Bir Saz (2010)

İnce Ayar (2012)

Ok (2014)

Nü Club & By ŞorŞi (2016)

MÜZİK VİDEOLARI