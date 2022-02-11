Niran Ünsal'ın kimlikte yazan adını okumak o kadar zor ki... Duyan inanamadı!

Niran Ünsal'ın kimlikte yazan adını okumak o kadar zor ki... Duyan inanamadı!

Başarılı şarkıcı Niran Ünsal'ın gerçek ismini duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çünkü başarılı şarkıcı Ünsal'ın ismi hem uzun hem de okuması bir hayli güç..

Şarkıları ve sesiyle milyonlarca kişinin sevdiği bir isim olan Niran Ünsal, bir dönem tesettüre girmiş ancak bu deneyiminde başarılı olamamıştı.

Adını genellikle şarkıları ile duyuran ve özel hayatını basına bulaştırmayan Ünsal, geçtiğimiz kasım ayında ise hastanelik oldu.

'Zorlu Sevdam', 'Haktan', 'Beyaz Sevda' ve 'Gönül Hancım' gibi hafızalara kazınan şarkıların sahibi şarkıcı Niran Ünsal, yaptığı açıklamada; "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile hastanede müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir.

Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim." demişti.

Bu olay dışında uzun süredir gündemde olmayan Niran Ünsal, kimlikte yazan gerçek ismi ile anılmaya başlandı.

Ünlü sanatçının asıl adını duyan hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi ve söylemekte bir hayli zorlandı.

NİRAN ÜNSAL'IN GERÇEK İSMİ BAKIN NEYMİŞ...

Niran Ünsal'ın gerçek ismi Fatma Uludan Canevi Türküsev olarak kimlikte yer alıyor. Ünlü şarkıcının isminin okunması bir hayli zor...

3 isimden oluşan ve kimliğindeki soyadı farklı olan Ünsal'a, "Ebeveynleri isim yerine dize sıralamış" şeklinde sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum geldi.

Kulağa biraz garip gelen ismi tercih etmeyen şarkıcı, "Niran Ünsal" ismiyle tanınıyor.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

13 Ağustos 1974 senesinde dünyaya gelen Niran Ünsal, müzik hayatına 8 yaşlarında başladı. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı.

Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi.

Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması yer aldı. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti eden Ünsal, "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

ŞARKILARI

Stüdyo albümleri

Haktan (13 Ağustos 1996)

Şarkılara Tutundum (1999)

Göçebe (2004)

İyi Niyetlerim (2007)

Sesler ve İzler (2009)

Bir Avaz Bir Saz (2010)

İnce Ayar (2012)

Ok (2014)

Nü Club & By ŞorŞi (2016)

Müzik videoları