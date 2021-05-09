Nisa Bölükbaşı, ayrılığı doğruladı

Survivor'da tanışıp yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, yollarını ayırdı.

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın, ayrıldıkları iddia edilmişti.

Yarışmadaki arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftin, geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri konuşulmuştu.

Uzun bir süredir aynı evi paylaşan ikiliden Bölükbaşı’nın, tartışmadan sonra Antalya’ya tatile gittiği öğrenilmişti.

İddialar sonrası Nisa Bölükbaşı cephesinden açıklama geldi.

“KENDİSİNE HAYATTA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Nisa Bölükbaşı Instagram bir açıklama yaparak "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan ayrıldıklarını doğrulayan Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından Barış Murat Yağcı ile olan fotoğrafını kaldırmadı.

Barış Murat Yağcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında “Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak... Finale kadar gelip hiçbir şey yapmamak çok hoşuma gidiyordu.” sözüyle tepki çekmişti.

Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım" dedi.