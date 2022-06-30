Nisa Bölükbaşı kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Survivor finalisti Nisa Bölükbaşı kimdir,kaç yaşında,nereli? İşte detaylar..

Survivor All Star 2022 finalistlerinden Nisa Bölükbaşı'nın hayatı merak konusu oldu.Survivor 2020'de de yarışan Nisa hakkında merak edilenler sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı dönem sıkça gündemde olan Nisa şimdilerde ise bir başka Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken ile aşk yaşıyor.Peki kimdir Nisa Bölükbaşı?

Nisa Bölükbaşı kimdir?

Nisa Bölükbaşı 2 Temmuz 1998 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ta dünyaya gelmiştir.Babası Türk annesi Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Nisa küçük yaştan itibaren sporun birçok dalına ilgi duymaktadır.

Nisa Bölükbaşı yüzme ve voleybol konusunda oldukça başarılıdır.Henüz 3 aylıkken annesi ile yüzmeye başlayan Nisa daha sonra kendisini geliştirerek 6 yaşında iken Çek Cumhuriyeti'nin en iyi yüzme takımlarında yer almıştır.

2018 yılında mimarlık okumaya başlayan Nisa Bölükbaşı yaptığı bazı sporları bırakmak zorunda kaldı.Nisa Survivor'da gösterdiği performansla ne kadar başarılı olduğunu ispatlıyor.