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    Nisa Bölükbaşı Survivor'dan gözyaşlarıyla ayrıldı

    TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor'da Nisa Bölükbaşı elendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 01:19
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    Nisa Bölükbaşı Survivor'dan gözyaşlarıyla ayrıldı #1

    TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020'nin 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan 123. bölümünde, mavi takımın galibiyetiyle sonuçlanan iletişim oyunu sonrası, adaya veda edecek yarışmacıyı belirlemek için konsey toplandı.

    NİSA ELENDİ, AĞLAYARAK VEDA ETTİ

    Nisa, Berkan ve Barış'ın potada olduğu gecede, Survivor 2020 SMS sıralamasına göre bir yarışmacı Survivor'a veda etti.

    Elendiğini öğrenen Nisa Bölükbaşı, konseyde gözyaşlarına boğuldu.

    Nisa Bölükbaşı Survivor'dan gözyaşlarıyla ayrıldı

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