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    Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'den ilan-ı aşk

    Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa, Dominik'in ardından soluğu sevgilisi Ogeday Girişken'in yanında aldı. Çiftin karesi, sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 14:17
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    Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'den ilan-ı aşk

    Survivor 2022 ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star şampiyonu oldu, kupayı kaldırdı.

    Nisa Bölükbaşı, performansı kadar kadar özel hayatıyla da sezon boyunca dikkat çekti.

    Eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile aynı sezonda yeniden yarışan Nisa, Ogeday ile anılıyordu.

    Birinciliği eleştiri oklarının da hedefi olan Nisa, şampiyonluğunun akabinde Ogeday ile ilişkisini ilan etti.

    Romantik doğum günü mesajı

    Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı ayağının tozuyla yeni yaşını kutladı.

    Adadayken birlikte oldukları çoktan tahmin edilen çiftten ilk paylaşım Ogeday Girişken'den geldi.

    Ogeday paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil, mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı, iyi ki doğdun!"

    Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken den ilan-ı aşk #1

    Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken den ilan-ı aşk #2

     


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