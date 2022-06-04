Nisa Bölükbaşı'nın Acun Ilıcalı'yı şaşırtan hediyesi

Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i resmetti. Tabloyu gören Ilıcalı, hem şaşırdı hem mutlu oldu.

Survivor All Star'da kıran kırana mücadele sürerken, tatlı anlar da yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ada konseyinde, yarışmacı Nisa Bölükbaşı'ndan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan bir hamle geldi.

Söz isteyen ve Acun Ilıcalı'ya 'size bir hediyem var' diyen Nisa, geceye damga vurdu.

Acun için çizdi

Konseyde arkadaşlarıyla birlikte hediyeyi açan ve Ilıcalı'yı şoka şokan Nisa, yeteneğini gözler önüne serdi.

Nisa, gönüllüler takımıyla İngiltere'ye gittikleri ve Hull City maçı izledikleri bir anın çizimini yaptı.

Tabloyu hediye eden Nisa, Ilıcalı'yı çok sevindirdi.

Acun Ilıcalı, "Bana kızlarım bile çok zor hediye seçer. Uzun zamandır böyle bir hediye almamıştım" dedi.

Hull City teşekkür etti

Hull City futbol takımının resmi Twitter sayfasından Nisa'nın bu çizimi sonrasında sürpriz bir paylaşım geldi.

Nisa'yı süper yetenek olarak tanımlayan Hull City, muhteşem eser olarak tanımladığı resim için teşekkür etti.