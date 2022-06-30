Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı 'dan olay paylaşım!

Barış Murat Yağcı eski sevgilisinin adını ağzına almadı.Elenen isimlere destek mesajı yayınladı..

Survivor yarışması sayesinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sorunlu bir şekilde ayrılarak gündem olmuştu.

Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan eski sevgililier sık sık karşı karşıya gelerek sorun yaşamıştı.

Nisa Bölükbaşı'nın son dörde kalarak İstanbul'da yapılacak büyük finale gelmesinin ardından Barış Murat Yağcı'nın tepkisi merak ediliyordu.Dün yayınlanan yarı final gecesinde Barış Murat Yağcı atttığı tweet ile gündeme geldi.Adem,Batuhan,Nisa ve Ayşe'nin yarıştığı gecede Barış Murat Yağcı elenen isimler ile ilgili destek mesajı yayınladı.

İşte o tweet;