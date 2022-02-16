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    • Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri'nin Kerem'i Şükrü Özyıldız'ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı...

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri'nin Kerem'i Şükrü Özyıldız'ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı...

    Netflix yapımı "Aşk Taktikleri" filminde "Kerem" karakterini oynayan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın eski nişanlısı, moda dünyasından bir isim çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 16:04
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    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri'nin Kerem'i Şükrü Özyıldız'ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı...

    Son olarak Akıncı dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu Şükrü Özyıldız, dijitale döndü.

    Özyıldız, Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı Netflix yapımı film Aşk Taktikleri'nde Kerem karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

    Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan film, sevişme sahneleriyle de gündeme geldi.

    Aşk Taktikleri, erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları anladığını düşünen Kerem'in hikayesini konu ediyor.

    Kerem'i oynayan Şükrü Özyıldız'ın aşk defteri de seyirciler tarafından açıldı.

    Bir zamanlar gönlünü esmer güzeli modacıya kaptıran Özyıldız'ın nişanlandığı, hatta evliliğin kıyısından döndüğü ortaya çıktı.

    ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ RABİA YAMAN AŞKI

    2016 yılındaİlişkilerine büyük bir aşkla başlayan Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman, 2018 yılında nişan yüzüklerini takmıştı.

    Aile arasında sözlenen çiftin mutluluğu kısa sürdü.

    Stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman, Özyıldız ile yollarını ayırdı.

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri nin Kerem i Şükrü Özyıldız ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı... #1

    YÜZÜK ATTILAR

    Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.

    Yüzükleri çıkaran çiftin ayrılık sebebi şiddetli tartışma olarak öne sürüldü.

    Bu kararın ardından Şükrü Özyıldız'ın sevenleri, Rabia Yaman'ı ünlü olmak isteyen birisi olarak yorumladı.

    Yaman, ardından kısa bir süre Can Yaman ile anıldı ancak ikiliden bir açıklama gelmedi.

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri nin Kerem i Şükrü Özyıldız ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı... #2

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri nin Kerem i Şükrü Özyıldız ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı... #3

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri nin Kerem i Şükrü Özyıldız ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı... #4

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri nin Kerem i Şükrü Özyıldız ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı... #5

    Nişanlanmış bile! Aşk Taktikleri nin Kerem i Şükrü Özyıldız ın bir zamanlar aşkına kapıldığı modacı... #6


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