Nişanlısından ayrılan Survivor şampiyonu İsmail Balaban'dan aşk ilanı! El ele, diz dize...

Survivor yarışmasında birinci olan ve dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban, İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. Nişanlısından ayrılan Balaban, yeni aşkı Şeker ile el ele video çekti.

Survivor yarışmasına katılan ve başarılı bir performans sergileyen İsmail Balaban, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Yarışma sırasında Gamze Atakan ile nişanlı olan Balaban annesinin, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan.

Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözlerinden sonra ilişkisini sonlandırdı.

Nişanlısından ayrılan Balaban'ın yalnızlığı kısa sürerken, diğer bir Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

İlayda Şeker ve Balaban geçtiğimiz ay el ele görüntülenmiş ancak ikiliden aşk iddialarına ilişkin net bir yanıt gelmemişti.

Aşkını daha fazla saklamak istemeyen Balaban, İlayda Şeker ile birlikte aşk dolu bir video paylaştı.

İSMAİL BALABAN AŞKINI DUYURDU

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, estetikli haliyle gündem olan İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

İlayda Şeker yaptığı paylaşımda aşklarını ilan etti. Videoda konuşan Balaban, "Seninle geçen her günüm güzel geçer sevgilim" ifadelerini kullandı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'dan aşk ilanı geldi VİDEO