Nişanlısıyla gezerken kaybolmuştu! Ünlü YouTuber'dan kötü haber geldi...

Nişanlısı ile karavan gezisine çıktıktan sonra ortadan kaybolan 22 yaşındaki Gabrielle Petito'dan kötü haber geldi. Günlerdir aranan Petito'nun cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin Wyoming eyaletinde 1 Eylül'den bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki seyahat vlogger'ı Gabby Petito, ölü bulundu.

FBI'dan yapılan açıklamada, Wyoming Ulusal Parkı'ndaki aramalarda bulunan cesedin Petito'ya ait olduğunun düşünüldüğü teyit edildi.

FBI AÇIKLAMA YAPTI

Parkta bir ceset bulunduğunu basın toplantısında teyit eden FBI ajanı Charles Jones, "Her ebeveynin tahayyül edebileceği gibi, bu, ailesi için inanılmaz zor bir dönem. Ölüm nedeni henüz belirlenmedi" dedi.

Jones, açıklamasının devamında, "Gabby'yi bulduğumuzu yüzde 100 doğrulamak için adli kimlik tespiti olarak tamamlanmadı, ancak ailesine bu keşif hakkında bilgi verildi." ifadesini kullandı.

"DÜNYADA İZ BIRAKTI"

Kısa süre sonra Petito'nun babasından duygusal bir mesaj geldi. Kızının fotoğrafını paylaşan acılı baba 'Dünyada iz bıraktı' notunu düştü.

NE OLMUŞTU

Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, Temmuz ayı başında karavanlarıyla Long Island'dan yola çıktı. Amaçları ülkedeki milli parkları gezmekti. Gabby Petito, Ağustos sonunda Wyoming'teyken annesiyle telefonda görüştü ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Çift gezide çektikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşıyordu. Ancak Laundrie 1 Eylül günü Florida'daki evine döndüğü zaman yanında Petito yoktu. Petito'nun ailesi 10 gün sonra polis kayıp ihbarında bulundu.